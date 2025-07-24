Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü: Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından çöktü.

Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki iki katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren büfede dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından bina çöktü.

Alana gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "İlk belirlemelere göre büfede iki tane 12 kilogramlık tüp var. Tüp patlaması olduğu düşünülüyor, tabii bunun tam gerçek sebebi ileriki süreçte teknik olarak analiz edildiğinde ortaya çıkacak. Şu an tespit ettiğimiz, gördüğümüz mesele bu kadar" açıklamasını yaptı.

Patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.