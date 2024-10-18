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Beyoğlu'nda imalathanede çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 11:09
  • Giriş: 18.10.2024 11:09
  • Güncelleme: 18.10.2024 11:10
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda imalathanede çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda binanın giriş katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Aralığı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Sokakta park halindeki bir araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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