Beyoğlu'nda İnan Güney'e destek konvoyu

Beyoğlu'nda bir grup yurttaş, akşam saatlerinde Hasköy sahilinde başlayan araç konvoyu ile tutuklu başkanlarına destek verdi.

Farklı mahalelelerden bir araya gelerek Türk bayrakları ve İnan Güney posterleri ile araç konvoyu oluşturan yurttaşlar adına konuşma yapan Beyoğlu sakinleri Cemal Karakaya ve Erman Yıldırım konuşma yaptı.

Yurttaşlar, Beyoğlu seçmeninin iradesinin gasp edildiğini belirterek, İnan Güney'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hasköy sahilinden başlayan onlarca araçlık konvoy, Beyoğlu'nun farklı caddelerinde kornalar ve alkışlar eşliğinde yol aldı. Çevredeki çok sayıda yurttaş da konvoydakilere desteklerini iletti.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi Ağustos'ta tutuklanmıştı.