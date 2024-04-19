Beyoğlu'nda inşaatın temeline düşen işçi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek temele düşen işçi yaralandı.

Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ndeki bir inşaatta kalıp çalışması yapan Reşat Ergül, 5 metre yüksekten temele düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli de Ergül'ü çıkardı.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.