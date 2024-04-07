Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 2 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanlara yönelik denetimlerde, araç sürücülerinin yanına gelip ücret istediği tespit edilen Ö.T. ve B.K'yi yakaladı.

Kişiler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.