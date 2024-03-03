Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda cadde üzerine araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz para talep ettiği belirlenen H.A'yı yakaladı.

Şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.