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Beyoğlu'nda müşteri, kendisini almayan taksinin lastiğini patlattı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, içkili olduğu gerekçesiyle kendisini almayan taksinin lastiğini bıçaklayarak patlattı.

Güncel
  • 14.11.2024 10:15
  • Giriş: 14.11.2024 10:15
  • Güncelleme: 14.11.2024 10:18
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda müşteri, kendisini almayan taksinin lastiğini patlattı

Beyoğlu'nda bir kişi, içkili olduğu gerekçesiyle kendisini almayan taksinin lastiklerini bıçakla kesti.

Firuzağa Mahallesi'de 3 taksi sürücüsü, yemek molası için bir büfenin önüne araçlarını park etti.

Bu sırada bir müşteri, taksilerden birine binmek için yanına yanaştı. Sürücülerin, içkili olduğu gerekçesiyle araçlarına almadığı kişi, cebinden çıkardığı bıçakla bir taksinin lastiğini bıçaklayarak patlattı.

Sürücüler, şahsı engellemeye çalışırken büfe sahibi de elindeki bıçağı almaya çalıştı. Şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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