Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin alt katlarındaki sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otel çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Bazı müşteriler tedbir amaçlı binanın dışına çıkartıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otelde inceleme yaptı.