Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçaklayan şüpheli hakkında tutuklama talebi

Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İSTANBUL EMNİYET'İN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis memurunun saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, polise saldıran kişinin "psikolojik tedavi gördüğü" ifade edilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: ""Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.""