Beyoğlu'nda silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asmalı Mescit Mahallesi'nde dün bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada A.M, R.B. ve E.M. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, olay sırasında şüpheli S.U'nun "siz bana ihanet ettiniz" diyerek silahla ateş ettiğini ve ardından kaçtığını tespit etti.

Olay yerine yakın bir yerde polis ekiplerince yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.