Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına cinsel saldırıda bulunan iki erkek serbest bırakıldı!

Türkiye'de kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze maruz bırakılıyor. Cinsel saldırı, taciz, tecavüz, cinayet olaylarının ardı arkası kesilmezken failler ise yargı tarafından cezasızlıkla ödüllendiriliyor.

Son olarak Beyoğlu'nda bir kadını taciz ettiği tespit edilen 2 erkek emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Semir Tarhan ile Ömer Konu isimli erkeklerin daha önce "cinsel saldırı" dahil çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Bu kişileri "ikaz eden" polis ekipleri olaya ilişkin çevredekilerle görüştü. İki erkeğin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığı belirlendi.

Söz konusu iki erkeğin taciz ettiği İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Öte yandan cinsel saldırıda bulunan erkeklerden birinin "amcamın kızı" diyerek duruma müdahale edenlerden kurtulmak istediği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ve Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR, TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Semir Tarhan ile Ömer Konu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan iki erkeğin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından iki erkek hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.