Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda aracına aldığı yolcu tarafından başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti. Saldırganın, şoföre ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü Ali Sancar yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta taksi şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.
Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.
Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.