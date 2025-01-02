Beyoğlu'nda temizlik yaparken altın dolu çanta buldu

Yeni yılın ilk saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta temizlik yapan Beyoğlu Belediyesi personeli Tahsin Evecen, içinde yaklaşık 300 bin lira değerinde para ve altın olan bir çanta buldu. Evecen, çantayı, sahibinin bulabilmesi için polise teslim etti.

Polis yaptığı çalışmada, çantanın Gülseren Cengiz'e ait olduğunu tespit etti. Polis merkezine gelen Cengiz, çocuklarının yanlışlıkla attığını söylediği çantayı teslim aldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çantasını teslim almaya gelen Gülseren Cengiz, "Çocuklar camdan atmış, sağ olsun bu adam da getirdi verdi. Başkası olsa hiç yapmaz. Altın vardı, ziynet vardı, para vardı. Çocuklar bilmeden atmışlar. Çok teşekkür ederim. Böyle bir adam bulunmaz, bu yaşa kadar geldim hiç görmedim" dedi. Cengiz, çantayı polise teslim eden temizlik personeli Tahsin Evecen'e teşekkür ederek emniyetten ayrıldı.

İçini de para dolu olan çantayı sahibine teslim eden Tahsin Evecen ise "Ben insanlık görevimi yaptım, yapılması gereken buydu bence" diye konuştu.