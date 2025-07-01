Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerlerle kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAKSİM MEYDANI KAPATILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."