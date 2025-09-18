Beyoğlu'nda tramvay yayaya çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Tophane durağında bir yayaya tramvay çarptı.

Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.