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Beyoğlu'nda tramvayın çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 11:02
  • Giriş: 09.01.2024 11:02
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:02
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda tramvayın çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki 34 CRY 952 plakalı kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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