Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ev ile araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 4 vakum makinesi, pres makinesi ve kalıp aparatları ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler B.B, K.D, B.C.U. ve K.K.Ö. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerden K.K.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti", B.C.U'nun ise "suç işlemek için örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.