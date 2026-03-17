Beyoğlu'nda yangın: İki yaşındaki bebek yaşamını yitirdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangın faciaya yol açtı.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak’taki binanın giriş katında sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, evde bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangında 2 yaşındaki bir bebek yaşamını yitirdi.