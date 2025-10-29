Beyoğlu'nda yangın paniği: Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı. Alevler nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA-AA
İstanbul - Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bir evde havai fişek nedeniyle yangın çıktı.
Havai fişekten çıkan alevlerin bitişikteki eve sıçradığı öğrenildi.
Mahsur kalan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılanların dumandan etkilendiği, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.