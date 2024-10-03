Beyoğlu'nda yasak yolla midye çıkartan kişiye 26 bin lira ceza

Beyoğlu'nda yasak yolla midye çıkarttığı tespit edilen kişiye, 26 bin 242 lira ceza verildi.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabataş sahilinde yasak yolla çıkartılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek taşınacağını belirledi.

Ekipler, şüpheli A.A'yı gözaltına alırken, araçta bulunan 75 çuval midye tekrar denize döküldü.

Yoklama kaçağı olduğu belirlenen şüpheliye ise "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.