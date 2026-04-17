Beyoğlu'nda yolcu minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı
Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kaynak: AA
İmrahor Caddesi'nde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak tabela ve aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.