Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı: 1 kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan kişinin evinin önündeki depo olarak kullandığı kulübeye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat'ta saat 00.40 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'taki ikametin önünde bulunan kulübeye silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

3 İLÇEDE OPERASYON

Cam kısmına kurşun isabet eden kulübede 4 boş kovan bulan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının beyaz renkli bir araçla Beylikdüzü'nden gelen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler 27 yaşındaki İ.Ç., 29 yaşındaki M.A. ve 22 yaşındaki M.S.B'yi 14 Mayıs'ta Beylikdüzü, Beyoğlu ve Sarıyer'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden İ.Ç'nin çeşitli suçlardan 10, M.A'nın 2, M.S.B'nin ise 3 kaydı olduğu anlaşıldı.

Saldırının taraflar arasında yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahla ateş açtığı belirlenen M.S.B. tutuklanırken, M.A. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin saldırı öncesinde adrese araçla yaklaştıkları ve sonrasında uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.