Beyoğlu'ndaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Kallavi Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstiklal Caddesi'ne yakın bir konumda çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın restoranda hasara neden oldu.