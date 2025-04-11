Beyoğlu'nun ikinci "Emekli Evi" Kalaycıbahçe'de açıldı

Beyoğlu Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve onlara keyifli bir ortam sunmak amacıyla ilkini Kasımpaşa’da hayata geçirdiği Emekli Evi’nin ikincisini Hasköy’de hizmete sundu.

Piripaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kalaycıbahçe Emekli Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesisin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eşi Ayşen Güney, mahalle muhtarları ve emekli vatandaşlarla birlikte yaptı.

Törende Başkan İnan Güney’e, emeklilere vermiş olduğu destekten dolayı DİSK Emekli-Sen Sendikası tarafından plaket takdim edildi. Açılışın ardından Başkan güney emekliler ve açılışa katılan vatandaşlarla birlikte yeni Emekli Evi’nde çay içip sohbet etti.

"EMEKLİ PAZAR ALIŞVERİŞİNDE İKİ KERE DÜŞÜNÜYOR"

İnan Güney açılışta yaptığı konuşmada emeklilerin zor günler geçirdiğini belirterek, “Ülkemiz için hayat boyu çalışan, ömrünü kamuda olsun, özel sektörde olsun 30-35 yıl çalışarak ter döken emeklilerimiz bugün maalesef hak ettikleri değeri görmüyor. Emeklilerimiz geçinmekte zorlanıyor. Evinin kirasını ödemekte zorlanıyor. Torununa bir yemek yedirmekte ve cep harçlığı vermekte zorlanıyor. Pazar alışverişinde iki kere düşünüyor. Dolayısıyla büyük şehirde yaşam mücadelesi veriyor. Büyüklerimiz bir bardak çay içerken düşünüyorsa eğer bizler o belediye başkanlığı koltuğunda rahat oturamazdık” dedi.

Güney, “Biz Beyoğlu’nda büyük bir aileyiz. Bu ailenin en kıymetlileri, en çok hürmet görmesi gerekenleri tabi ki emeklilerimizdir, büyüklerimizdir. Bizim mücadelemiz haysiyetli bir yaşam mücadelesidir. İşte bu yüzden Beyoğlu’muzda büyüklerimizin hak ettikleri gibi huzurlu ve refah içinde bir ömrü yaşamaları için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak Emekli Evi’mizi açtık. Kasımpaşa’da açtığımız Emekli Evimizde büyüklerimizle bir araya geldiğimizde onların hayır duasını alıyoruz. Oradaki emeklilerimizin ‘Kasımpaşa Emekli Evi yetmiyor artık. Başkanım bir tane daha aç’ taleplerine kulak tıkayamazdık. O nedenle ikinci emekli evimizi açılışını da Kalaycıbahçe Meydanımızda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Törene katılan emekliler de emekli evlerinin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EMEKLİ EVİ PROJESİ NEDİR?

Emekli Evi Projesi, düşük aylıkları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Emekli Evi’nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor.

Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor.

Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesiste ayrıca; etkinlikler, turnuvalar, seminerler, sağlık taramaları gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor.