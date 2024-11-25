Beyoğlu'nun ilk 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi' açıldı

Beyoğlu Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlamak ve kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmelerini desteklemek amacıyla, ilçenin ilk 'Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, sanatçı Nur Sürer, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Törende, açılışa katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte binayı gezerek incelemelerde bulunan protokol heyeti, tesisin işleyişi ile ilgili de başkan İnan Güney’den bilgi aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

"KADIN KARANLIKTAN KURTULDUĞUNDA ÜLKE KURTULUR"

Açılış töreninde konuşan Başkan İnan Güney, "Kadına şiddeti ülkemizin geleceğinden tamamıyla silmek ve bir daha bunların anılmayacağı günler için hep beraber mücadele etmeliyiz. Bir belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Beyoğlu’nda yaşayan her kadının daha güvenli sokaklarda yaşaması, mutluluğu ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren kadına yönelik şiddet ve tacize noktalarında taraf olduk, şiddetle karşısında durduk. Bugün burada açtığımız merkez, kadınların danışacağı, kadınların zor gününde kapısını çalacağı ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir alan olacak. Beyoğlu’ndaki kadınların kendini daha güvende hissedebileceği bir dayanak merkezi olacaktır. Biliyoruz ki bir kadın karanlıktan kurtulduğunda ülke karanlıktan kurtulur. Bir kadın güçlendiğinde ülkenin geleceği de güçlenir. Beyoğlu’nda hiçbir kadın bundan sonra kendini yalnız ve güvencesiz hissetmeyecek. Biz tüm imkanlarımızla kadınlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.