Beyoğlu Sineması'nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti

Beyoğlu Sineması’nın kurucusu Temel Kerimoğlu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul kültür hayatının en önemli adreslerinden Beyoğlu Sineması’nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti.

Haberi duyuran Antratk Sinema gazetesinin sosyal medya paylaşımında "Beyoğlu Sineması’nın kurucusu, duayen sinema işletmecisi, Kara Film’in ortağı Temel Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede, İstanbul’da hayatını kaybetti" denildi.

İstiklal Caddesi’nin de simgelerinden olan ve 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması 2022'de maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapatmış, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından devralınıp yenilenerek sinemaseverlere tekrar kapısını açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) devralmasıyla bir yıl süren bir restorasyona tabi tutulan Beyoğlu Sineması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla sinemaseverlerle buluştu.

Beyoğlu Sineması 1989 yılında kurulmuştu.