Beyoğlu ve İETT söyleşisi Metrohan’da

Kültür Sanat Servisi

Şehrin hafızasını temsil eden İETT, Ahmet Ümit ile Sunay Akın’ı Metrohan Kültür Sanat’ta buluşturuyor. Yönetmen Cengiz Özkarabekir’in moderatörlüğünde 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 15.00’te Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Metrohan Kültür Sanat’ta gerçekleşecek olan “Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT” konulu söyleşiye katılım ücretsiz.

İETT, 2025 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği “Türk Sinemasında İETT” ve “Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT” etkinliklerinin ardından, önümüzdeki günlerde yeni kültür sanat projeleriyle İstanbullularla buluşmaya devam edecek.