Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken gözler şimdi kritik bir karşılaşmaya çevrildi. Kupada yoluna devam etmek isteyen Kocaelispor, İstanbul’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise tek bir soruya odaklanmış durumda: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı yayın bilgisi ve tüm detaylar…

ZTK BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Kocaelispor mücadelesi 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Kupada üst tura yükselme hedefi taşıyan iki ekip için bu tarih büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşma, turnuvanın gidişatını doğrudan etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kocaelispor taraftarları ve futbolseverler, deplasmanda oynanacak bu önemli karşılaşmayı televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Kocaelispor arasındaki mücadele İstanbul’da oynanacak. Ev sahibi ekip saha avantajını kullanmak isterken, Kocaelispor ise deplasmanda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

KOCAELİSPOR KUPADA YOLUNA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yeşil-siyahlı temsilcimiz Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilerleyebilmek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, hem ligde hem kupada başarılı bir sezon geçirmek için kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Kupada üst tur hedefi

Deplasmanda avantaj arayışı

Taraftar desteği ve yüksek motivasyon

Özellikle Hodri Meydan taraftar grubu, maç öncesi takıma destek mesajları paylaşarak moral verdi. Kocaelispor cephesinde tek hedef, kupada bir üst tur.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor maçı, kupa yolculuğunda önemli bir dönemeç olarak görülüyor. İstanbul’daki mücadelede iki takımın da tempolu ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koyması bekleniyor.

4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak olan karşılaşma, ZTK heyecanını zirveye taşıyacak.

MAÇ YAYIN BİLGİSİ TABLOSU

Maç Tarih Saat Kanal Şehir Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kocaelispor 4 Mart 2026 Çarşamba 20:30 A Spor İstanbul

