Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe maçında stat değişikliği
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe arasında oynanacak maçında stat değişikliği yapıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası grup karşılaşması Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı stat değişti.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacaktır."