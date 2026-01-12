Giriş / Abone Ol
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe maçında stat değişikliği

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe arasında oynanacak maçında stat değişikliği yapıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

Spor
  • 12.01.2026 14:02
  • Giriş: 12.01.2026 14:02
  • Güncelleme: 12.01.2026 14:09
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası grup karşılaşması Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı stat değişti.

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da oynanacak mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası Grup karşılaşmamızın oynanacağı stat değişmiştir. 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile oynayacağımız müsabaka, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacaktır."

