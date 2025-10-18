Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatısı yandı: Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu’nda tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevredeki binalarda yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. 1 kişi ise dumandan etkilendi.
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın 05.00 saatleri sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak’ta bulunan 5 katlı işyerinde meydana geldi.
Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatının tamamını sardı.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak etrafdaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.