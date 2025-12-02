Beyoğlu’nda alacak tartışması soruşturmaya dönüştü: Çete liderinin oğlu da dosyada

İstanbul'da Beyoğlu Sütlüce’deki bir grup esnaf arasındaki alacak-verecek tartışması dikkat çeken bir soruşturmaya dönüştü. Tekstilci Cem Kölemenoğlu, alacağını görüşmek üzere gittiği iş yerinde darp edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Toptan et ticareti yapan İbrahim Aydınoğlu ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Şüpheliler arasında kamuoyunda ‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün lideri Nuri Ergin’in oğlu da bulunuyor.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Beyoğlu Sütlüce’de toptan et ticareti yapan İbrahim Aydınoğlu ile Cem Kölemenoğlu arasında bir husumet oluştu. Kölemenoğlu, bu kişi ile yaptıkları ticaret nedeni ile alacaklı konuma geldiğini ancak parasını alamadığını iddia etti. Taraflar sorunun çözümü için geçen 22 Eylül’de, Aydınoğlu Et isimli iş yerinde görüşme konusunda sözleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya konu olaya ilişkin yaşananları ise Cem Kölemenoğlu şu sözlerle ifade etti:

“Nurettin Ergin ve İbrahim Aydınoğlu’nun bana olan borçları hakkında konuşmak için Aydınoğlu Et’in kapısında beni, Nurettin Ergin ve İbrahim Aydınoğlu karşılayarak içeri aldı. Beni içeri alır almaz kapıyı üzerime kilitleyip, borçlarla alakalı hukuki başvurularda bulunursan ‘Seni s…z, öldürürüz. Müracaatta bulunmayacaksın. Bulunduysan geri çekeceksin’ şeklinde içeride hazır bekleyen kalabalık grupla toplu halde hakaret ve tehditlerde bulundular.”

ÇIKMASINA İZİN VERMEDİLER

Cem Kölemenoğlu, kendisine yönelik tehditler üzerinden iş yerinden çıkmak için hamle yapsa da buna engel olunduğunu öne sürerek “Kalabalık gruptan Nurettin Ergin ile Koray Gezgin boğazıma, testislerime vurdu. Başımı televizyona çarparak beni darp ettiler. Kaçmak istediğim esnada Koray Gezgin’in oğlu olan Cemal Gezgin tarafından sırtıma tekme atıldı. İçeride bulunan kalabalık grup tarafından darp edilirken etraftan yardım istemek için kendimi dışarı attım” ifadelerini kullandı.

Olay yerinde, perakende et işi yapan Mücahit Luşoğlu, Kemal Doğan, Kerem Enis Doğan, Melih Aydınoğlu ile adını bilmediği bir kişinin daha olduğunu kaydeden Cem Kölemenoğlu “Dükkânın kapısında birden fazla kişi bekledi. Beni içeriye aldılar. Kapıyı kapattılar. Beni kapıdan uzak bir tarafa çektiler; hakaret, tehdit ve yaralama eylemleri birden fazla kişi ile birlikte iştirak iradesi kurularak gerçekleştirildi” dedi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Kölemenoğlu uğradığı şiddete ilişkin Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden rapor aldı. Söz konusu raporun yanı sıra, vücudundaki darp görüntüleri ile olay yeri kamera kayıtlarını emniyete verdi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sonrası İbrahim Aydınoğlu ve Koray Gezgin ile oğlu Cemal Gezgin tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kölemenoğlu, şüphelilere yönelik uzaklaştırma başvurusunda da bulundu.

Mücahit Luşoğlu, darp olayı ile ilgisinin olmadığını savundu. Luşoğlu; Kölemenoğlu ile İbrahim Aydınoğlu arasında, alacak-verecek meselesinden ötürü husumet olduğunu bildiğini kaydetti. Tutuklanan Aydınoğlu’nun kardeşi B. Aydınoğlu ise, kardeşinin suçsuz bulunacağı beklentisi içinde olacağını kaydetti. Nurettin Ergin’in bir yakını ise, bu kişinin olaylarla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

“BU DEVLET BANA MUSTAFA DUYAR’I ÖLDÜRTTÜ”

Anılan dosyanın şüphelisi Nurettin Ergin, Karagümrük Çetesinin lideri Nuri Ergin’in oğlu. Nuri Ergin ile kardeşi Vedat Ergin 1998’den bu yana tutuklu. “Nuriş Kardeşler” olarak da anılan Ergin Kardeşler 1990’lı yıllarda karıştıkları bir dizi yaralama ve cinayet ile adından söz ettirdi. Nuri Ergin ve adamlarının 2000 yılında Uşak Cezaevinde çıkardıkları isyanda 5 tutuklu yaşamını yitirmişti. Nuri Ergin cezaevi isyanı sırasında, gazetecilere yönelik “Bu devlet bana Mustafa Duyar’ı öldürttü” demişti. Mustafa Duyar; Özdemir Sabancı’yı Sabancı Center’da öldürmüştü. Tutuklanan Duyar 15 Şubat 1999’da Afyon Cezaevinde öldürüldü.