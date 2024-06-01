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Beyoğlu’nda araçların arasında sıkışan şahsın bacağı koptu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen şahsın, 2 aracın arasına sıkışması nedeniyle bacağı koptu. Kazada, bir aracın sürücüsü ise hafif yaralandı.

Güncel
  • 01.06.2024 10:16
  • Giriş: 01.06.2024 10:16
  • Güncelleme: 01.06.2024 10:16
Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda araçların arasında sıkışan şahsın bacağı koptu

İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişinin, 2 aracın arasına sıkışması nedeniyle bacağı koptu.

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu.

Araç sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu.

Sağlık görevlileri, ağır yaralı şahsı alarak Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.

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