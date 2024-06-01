Beyoğlu’nda araçların arasında sıkışan şahsın bacağı koptu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen şahsın, 2 aracın arasına sıkışması nedeniyle bacağı koptu. Kazada, bir aracın sürücüsü ise hafif yaralandı.
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişinin, 2 aracın arasına sıkışması nedeniyle bacağı koptu.
Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu.
Araç sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu.
Sağlık görevlileri, ağır yaralı şahsı alarak Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü.