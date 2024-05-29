Beyoğlu’nda boş binada cansız beden bulundu

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın girişinde bulunan cansız bedenin 60 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Güncel 29.05.2024 15:00 Giriş: 29.05.2024 15:00

Güncelleme: 29.05.2024 15:03 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA