Beyoğlu’nda gecekondu alevlere teslim oldu

Beyoğlu’nda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda gecekondu ev kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 00.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi İplikçi Fırını Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondu evde henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın binayı sardı. Hızla yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Gecekondunun yanında bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangından etkilenen bir kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucunda gecekondu ev kullanılamaz hale gelirken yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.