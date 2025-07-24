Beyoğlu’nda iki katlı binada patlama: Binada doğalgaz bağlantısı yokmuş

İstanbul Beyoğlu’nda iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine İGDAŞ ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Patlamanın ilk incelemelere göre doğalgaz kaynaklı olmadığı, mutfak tüpünden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak’taki binada yaşanan patlamanın ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yapılan ölçümlerde binada doğalgaz bağlantısının bulunmadığı, çevrede de herhangi bir gaz sızıntısı tespit edilmediği bildirildi.

Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak’taki iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonrasında, İGDAŞ ekiplerimiz ve İstanbul İtfaiyesi derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı binada doğal gaz bağlantısı bulunmadığı tespit edilmiştir. İGDAŞ ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği ölçümlerde herhangi bir doğal gaz sızıntısına rastlanmamıştır. Patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Binanın zemin katında büfe, üst katında ise ambalaj deposu bulunduğu belirlenmiş olup, olay anında içeride kimsenin bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Ancak çökme sırasında çevrede bulunmuş olabilecek kişilere yönelik arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Enkaz alanında K9 arama köpekleri eşliğinde detaylı çalışmalar sürdürülmektedir. Şuana kadar olaydan etkilenen olmadığı tespit edilmemiştir. İtfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle çevredeki riskler kontrol edilmiş, güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olayla ilgili detaylı teknik incelemeler sürdürülmektedir. Patlamanın kesin sebebi yapılacak detaylı teknik inceleme sonucunda belirtecektir."