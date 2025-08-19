Beyoğlu’nda İnan Güney için oturma eylemi: "Rantçılara Beyoğlu’nun bir kuruş hakkını yedirmediği için tutsak"

CHP örgütleri ve yurttaşlar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasını protesto için Beyoğlu Belediyesi önünde bir araya geldi.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Beyoğlu burada, başkanının yanında” sloganları atıldı. Açıklamanın ardından düdükler çalınarak oturma eylemi yapıldı. Eylem, “İnanın Çocuklar” şarkısı eşliğinde sürdürüldü.

CENK BLEDA HAŞHAŞ: HER BİRİMİZ BİRER İNAN GÜNEY OLACAĞIZ

CHP Beyoğlu Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Cenk Bleda Haşhaş yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Değerli Beyoğlu halkı. Sizlerin helal oylarıyla seçilen Beyoğlu’nun evladı, başkanımız İnan Güney dün gece iftiracıların ifadeleriyle tutuklanmıştır. Başkanımız haksız yere tutuklu bulunduğu Silivri’den hem dostlarına hem örgütüne şu mesajı gönderdi…”

GÜNEY'İN MESAJI: YOL SÜRECEK, BİZE SİLİVRİ ZİNDANI, SİZE MÜCADELE DÜŞTÜ

İnan Güney’in Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli dostlarım, Beyoğlu’nun halkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek. Bize Silivri Zindanı yolunda mücadele, size ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü. Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.”

"İNAN GÜNEY RANTÇILARA BEYOĞLU'NUN HAKKINI YEDİRMEDİĞİ İÇİN TUTUKLANDI"

Haşhaş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İnan Güney, rantçılara Beyoğlu’nun bir kuruş hakkını yedirmediği, kamunun kaynaklarını savurmadığı, Beyoğlu’nu şeffaf yönettiği için bugün tutsak. Göreve geldiği günden bu yana Beyoğlu’nda geçmediği sokak, gitmediği mahalle kalmadı. Doğduğu, büyüdüğü ilçeye kendini adadı. Beyoğlu’nu hak ettiği yere getirmek için çalıştı. İnan Güney’in Beyoğlu’na sevdasını, bağını sorgulayamazsınız, itibarına leke süremeyeceksiniz.”

"BAŞKANIMIZ BURADAYMIŞ GİBİ SAHADA OLACAĞIZ"

“Başkanımızın gözünden sakındığı Beyoğlu için bir çalışıyorsak artık beş çalışacağız. Bir komşumuz bile mağdur olmasın diye başkanımız buradaymış gibi sahada olacağız. Bugünler geçecek, İnan Başkan çok sevdiği Beyoğlu’na kavuşacak. Halkın iradesini yok sayanlar yenilecek, hesabı sandıkta ödeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Örgütü dimdik ayakta başkanının yanında. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız.”