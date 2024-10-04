Beyoğlu’nda kadına cinsel saldırı: Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan iki erkek tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki erkek yolda yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan erkekler, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan erkekler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda iki kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Bu kişileri "ikaz eden" polis ekipleri, olaya ilişkin çevredekilerle görüştü. Bunun üzerine Semir Tarhan ve Ömer Konu adlı şahısların bir kadına sokakta yürürken cinsel saldırıda bulunduğu, kadının ise korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığı belirlendi.

Cinsel saldırıya maruz bırakılan İ.Ş de polislerle yapılan görüşmede, yaşadığı cinsel saldırıyı anlattı.

İFADE VERİP SERBEST BIRAKILDILAR

Ardından Semir Tarhan ve Ömer Konu gözaltına alındı. İki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından kadının şikayetçi olmaması gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık iki şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Semir Tarhan ve Ömer Konu'nun "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.

Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, Semir Tarhan Mersin'de yakalandı. Tarhan, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer Konu da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi.

Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan Semir Tarhan'ın ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.

Ömer Konu da emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Her iki şahıs ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan 2 erkeğin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.