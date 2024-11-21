Beyoğlu’nda kadına cinsel saldırıda bulunan 2 saldırgan hakim karşısına çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İ.A. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan Semir Tarhan ve Ömer Konu isimli iki erkek hakim karşısına çıktı.

Beyoğlu’nda 23 Eylül’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İ.A’nın (25) önünü kesip cinsel saldırıda bulunan Ömer Konu ve Semir Tanhan'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 49.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Konu ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılırken, tutuklu sanık Semir Tanır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"KÖTÜ NİYETLE YANAŞMADIM"

Sanık Tarhan, savunmasında müşteki İ.A’yı daha önceden tanımadığını belirterek, "Arkadaşın yanına kötü bir niyetle yanaşmadım. Akrabam Ömer ile olay günü bir gece kulübünde alkol alıp dışarı çıkmıştık. Ben İ.A'ya yardım amaçlı yanaşmıştım" sözlerini kullandı.

Bu sırada hakimin, "Senden yardım mı istedi ki yanaştın? Sana bir adres mi sordu veya bir eşya falan mı taşıyordu?" sorusuna sanık Tarhan, "Gecenin 4’ünde ne olur ne olmaz, bayan sonuçta" yanıtını verdi.

"ÖPMEDİM VE PİŞMANIM"

Daha sonra savunmasına devam eden sanık Tarhan, "Benim dengem kaymıştı, dengemi kaybederken ondan tutunmuş bulundum ve yere düştük. Müştekiye cinsel amaçlı sarılmadım. Onca insanın içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim. Ayrıca öpme yoktur, ben öpmedim ve pişmanım" şeklinde konuştu.

"HERHANGİ BİR CİNSEL NİYETLE YANAŞMADIM"

Sanık Ömer Konu ise savunmasında, İstanbul’da kimseyi tanımadığından dolayı Semir ile buluştuğunu belirterek, "Olay günü ilk defa Taksim’e gideceğim için heyecanlıydım. Gece kulübünde alkol alıp dışarı çıktık ve bir midyeciye gittik. Midyecideyken müşteki İ.A. geldi ve ’bana da ısmarlar mısınız’ dedi. Ben tek kelime etmedim, sadece midyeciye ’ağabey ver yesin’ dedim. Sonra Semir ile muhabbet etmeye başladılar. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde ikisinin sohbet ede ede bana doğru geldiğini gördüm. Köşeye geçtiklerini ve yere düştüklerini gördüm. Ben herhangi bir cinsel niyetle yanaşmadım, 2 yaşında bir kız çocuğum var. Namusum ve şerefim üzerine yanaşmadım" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Mahkemede müşteki İ.A’nın yazılı ifadesi okundu. Müşteki ifadesinde, sanık Ömer Konu'nun kendisine bir şeyler söylediğini ancak hatırlamadığını, kendisini köşeye sıkıştırdığını, bırakmayıp kavradığını ve yere düştükten sonra hala üstünden kalkmaması üzerine çevredekilerin müdahale ettiğini belirtti. Ayrıca olayı ailesinin öğrenmesini istemediğini belirterek sanıklardan şikayetçiyi olmadığı ifade edildi.

SAVCI:"DOKUNMADIM DEDİN AMA DOKUNMUŞSUN"

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü izletildi. Bunun üzerine söz alan duruşma savcısı, sanık Konu’ya dönerek, "Görüntüde kıza dokunuyorsun, kolundan çekiyorsun. Diğeri köşeye sıkıştırıyor sen de onu izliyorsun. Biraz önce hatırlamıyorum demedin, namusum ve şerefim üstüne dokunmadım dedin ama dokunmuşsun" dedi.

Sanık Konu ise, "Ben normalde gerçekten böyle bir insan değilim, işimde ve gücümde bir insanım. Bir şansı daha hak etmiyor muyum? Gerçekten hatırlamıyorum. Onun kız mı erkek mi olduğunu bile bilmiyordum" diye cevap verdi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mağdura karşı cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunduklarını ve eylemlerinin kendi rızasıyla son bulmayarak çevredekilerin müdahalesi ile son bulduğu hususlarını dikkate alarak ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının oluştuğunu belirtti.

Bu gerekçeyle mahkeme, dava hakkında görevsizlik kararı vererek dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Ayrıca sanıklar Semir Tanır ve Ömer Konu'nun tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.