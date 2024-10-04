Beyoğlu’nda kadına taciz: Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler olaya müdahale ederken şüpheliler, kendilerini "Amcamın kızı" diyerek savundu.

Yaşanan taciz skandalı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadını takip eden şahıslardan birisi, kadının önünü keserek duvara doğru sıkıştırıyor.

Daha sonra kadını zorla öpmeye çalışan şüpheli yere yatırarak taciz etmeye devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşlar araya girerek şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.

Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrası şüpheliler Semir Tarhan, ve Ömer Konu, yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre şüpheliler önce kadının şikayetçi olmaması üzerine Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

TEPKİLER SONRASI GÖZALTINA ALINDILAR

Serbest bırakılma kararının sosyal medyada infial yaratmasının ardından, iki erkek hakkında yeniden gözaltı kararı çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan Semir Tarhan ve Ömer Konu adlı 2 erkeğin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.