Beyoğlu’nda kadınlara ücretsiz hukuki destek

Kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı bu günlerde Beyoğlu’nda önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni hizmete açtığı Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’nde, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuki destek almalarını sağlamak amacıyla İstanbul Barosu ile işbirliği protokolü imzaladı. Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık binasında gerçekleştirilen törende işbirliği protokolü, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu tarafından imzalandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, imza töreninde yaptığı konuşmasında işbirliği protokolünün önemine değinerek, “Umudumuz Kadın Dayanışma Merkezlerine ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşamak. Ancak kadına yönelik şiddetin gazetelerde, televizyonlarda boy boy olduğu bu dönemde bizlerin kadınların arkasında dimdik durmamız gerekiyor. Bu anlamda İstanbul Barosu’nun desteği bizler için çok kıymetli, Beyoğlu’ndaki kadınlar için çok kıymetli. İnanıyorum ki kadınlar bu protokolle kendilerini çok daha güçlü ve güvende hissedecekler. Çünkü arkalarında Beyoğlu Belediyesi, yanlarında İstanbul Barosu ile çok daha güçlü şekilde kendilerini savunabilecekler” dedi.

“BARO OLARAK HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEKTİR”

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise “Bu protokol ile işbirliğimizin daha çok pekişmesini, çeşitlenmesini ve ilerletilmesini diliyorum. Beyoğlu Belediyesi’nin yeni yönetimi, Beyoğlu’nun tarihsel konseptine, kültürel ve demokratik yapısına uygun yönetimin iş başına gelmiş olması Beyoğlu’nun geleneksel kimliğine kavuşması açısından son derece önemli. Bizim baro olarak yapabileceğimiz her türlü destek kuşkusuz sonuna kadar verilecektir” şeklinde konuştu.

Protokol çerçevesinde, Beyoğlu ilçesinde ikamet eden kadınlar, talep etmeleri halinde hukuki hakları konusunda danışmanlık hizmeti alabilecek. Adli yardıma başvuru şartlarını taşıyan kadınlar ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu’na yönlendirilecek. Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi’nde, Baro Adli Yardım Bürosu tarafından görevlendirilecek avukatlar düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunacak. Ayrıca, gerekli hukuki ve ekonomik şartları karşılayan kadınlar için dava süreçlerinin başlatılması konusunda destek verilecek.