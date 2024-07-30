Beyoğlu’nda nostaljik sinema keyfi

Yunis ALAÇAM

Beyoğlu’nda ilçe sakinlerine nostaljik bir atmosfer yaşatacak olan açık hava film gösterimleri bugün başlıyor. Beyoğlu’nda parklar, meydanlar, semt konakları ve okul bahçeleri başta olmak üzere 16 farklı noktada düzenlenecek etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği açık hava film gösterimleri 30 Temmuz ile 24 Ağustos arasında yapılacak. Film gösterimleri saat 21.00’de başlayacak.