Beyoğlu’nda polise saldıran zanlının annesi: Defalarca şikayet ettim, gece evde nöbetleşe uyuyorduk

İstanbul'da Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde bir polisi bıçaklayan saldırganın annesi konuştu.

Oğlunun "tehlikeli bir hasta" olduğunu ve defalarca şikayet etmesine rağmen hastanede tutulmadığını ifade eden anne B.I., "Evde gece birimiz uyumuyorduk. Nöbet tutuyoruz. Annemi, ailemi korumaya çalıştım. Hiçbir şey yapamadık" dedi.

"OĞLUM 17 YAŞINDA MADDE KULLANMAYA BAŞLADI"

Oğlunun iyi bir eğitim hayatı olduğunu ancak kullandığı maddelerin etkisiyle "hastalandığını" söyleyen anne B.I., şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum 17 yaşlarındayken madde kullanmaya başladı. Bu durumu öğrendiğimizde hemen tedaviye başladık. Hatta okuluna ara vermişti, sonrasında okulunu bitirdi toparladı ama geriye döndü. Doğuş Üniversitesi’nde psikoloji bölümünü okudu. Eğitimi de var ama hep geriye gitti. Kendini kurtarıp geri düştü hep. En son bali içmeye kadar düştü. En son mahkeme kararıyla 2 kere hastaneye yatırdım. İlkinde Kaymakamlık kararı vardı, ikincisinde de mahkeme kararı vardı elimde. Ama 2 hafta yatırıp çıkardılar."

Oğlunun daha önce hem kendisine hem de kızına saldırdığını ifade eden anne B.I. "Oğlumu hep alttan alıp mülayim davrandık. Evde yatağın üzerinde bir elinde bali poşeti, bir elinde de tiner poşeti vardı. Hepsini bir arada götürüyordu. Büyük korkular yaşadık. Beni hedef aldı. Kızımı hedef aldı" dedi.

"HASTANEDEN İKİ HAFTADA BIRAKTILAR"

Oğlunun hastaneye ikinci kez yatışında durumunun çok ciddi olduğunu ancak tüm uyarılarına rağmen 2 hafta sonra taburcu edildiğini belirten anne B.I. şöyle devam etti:

"Hastaneye ikinci yatışında durumu çok ciddi ve vahimdi ve benimle doktoru görüşmedi. Benden bilgi almadı. Hemşire miydi, hasta bakıcı mıydı bilmiyorum ama bir kağıtla gelip bana sorular yönelttiler. Ben cevap verdim. Hep anlatmaya çalıştım ölümü deneyimlemek istiyordu. Ben bunları doktoruna anlatamadım iki haftada bıraktılar onu."

Oğlunun suç kayıtlarının genellikle kendilerinin şikayetlerinden oluştuğunu belirten anne B.I., "Bir komşumuzun kapısına dayandı korkuttu onu o şikayet etti diğerleri benim şikayetlerimdi. Bu zamana kadar bu suçu işleyebileceğini hep anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

Oğullarının kendisine zarar vermesinden korktukları için evde nöbetleşe uyuduklarını belirten Anne B.I., "Evde gece birimiz uyumuyorduk. Nöbet tutuyoruz. Annemi ailemi korumaya çalıştım. Hiçbir şey yapamadık. Ben mahkemeye gittim onay aldım ama bir şey yapamadık. O kadar uğraştım mahkeme kararıyla hastaneye gittim bu sefer tamam dedim ama iki haftada çıktı" dedi.

"TEDAVİ GÖRMESİ LAZIM"

Oğlunun tedavi görmeden serbest bırakılmamasını isteyen anne B.I., "Tedavi görmesi lazım onu istiyorum. Ama bu artık tehlikeli bir insan bunu bırakmamaları gerekiyor. Benim bu işteki en büyük avuntum can kaybı olmaması. Uzun bir tedaviye ihtiyacı var bunun öyle bir hafta veya 3-5 ay olduğuna inanmıyorum. Lütfen bizi duyun hastanelerde doktorlarla uğraşmak problem. Bir şey anlatma fırsatı vermiyorlar. Ben doktorun 6 saat kapısında bekledim. Ama benimle konuşmadılar. Bunları anlatacaktım. 'Bu artık tehlikeli ölümle oynuyor' diyecektim ama dinlemediler. Bunun üzerine bıraktılar zaten onu" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.