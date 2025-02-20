Beyoğlu’nda sinema yolculuğu başladı

Yunis ALAÇAM

1. Beyoğlu Film Günleri’nde 14 farklı ülkeden 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle sinemaseverlerle buluşacak. Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'daki Başkonsolosluklar ile işbirliği yaparak 1. Beyoğlu Film Günleri’ni başlattı. Etkinliğin açılış töreni İBB Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi.

Törene; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk gösterimi olan İtalya yapımı ‘Dünyanın En Güzel Günü’ filmi izleyiciyle buluştu.

27 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında 14 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 14 film ile 1 Türk filmi özel gösterimle izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverler, Beyoğlu App Etkinlikler sekmesinden ücretsiz rezervasyon yaptırabilecekler.