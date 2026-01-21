Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: İngiliz John Paul misafir kaldığı evde ölü bulundu

Beyoğlu’nda 4 yıl önce Türkiye’ye gelen ve bir süre önce evsiz kalan İngiliz John Paul Goss (45), yaklaşık 1 aydır misafir olarak kaldığı barmen arkadaşının evinde ölü bulundu.

Polis yaptığı incelemede, Goss'un kolunda kemerin bağlı olduğunu gördü. Evde ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu.

Bir süre önce cep telefonu ve pasaportunun çalındığı öğrenilen Goss’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Esnaf Abdurrahman Tekin, "Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış" dedi.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce ülkeye giren John Paul Goss, kısa bir süre önce cep telefonunu ve pasaportunu çaldırdı. Evsiz kalan Goss, Taksim’de bir eğlence mekanında tanıştığı barmen arkadaşı Civan Necmi G.’nin (27) evinde yaklaşık 1 ay önce kalmaya başladı.

Civan Necmi G., öğle saatlerinde Goss’un kaldığı odadaki koltukta yatar halde hareketsiz halde olduğunu gördü.

KOLUNDA KEMER, EVDE ŞIRINGA BULUNDU

Civan Necmi G., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine eve giren polis ekipleri, John Paul Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu gördü.

Evde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Goss’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Civan Necmi G. ifadesinde, kendisinin bir eğlence mekanında barmen olduğunu, çalıştığı bardan tanıştığı Goss’un evsiz kaldığını, evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını belirtti.

Civan Necmi G. ifadesinin devamında, olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u odasında koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

''KENDİ ÜLKESİNDE PROFESÖRMÜŞ''

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdurrahman Tekin, "Polisler geldiğinde evde ölü bulunmuş. Arkadaşları falan da vardı. Burada polislere ifade verip gittiler. Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış. Pasaportuyla evrakları çalındığı için, çıkartamamış. Dün de herhalde pasaportların her şeyini çıkartmış. Sabah gidecekmiş. Evinde ölü bulunmuş" dedi.