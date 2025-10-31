Beyoğlu’nda “tasmalı video” soruşturması: İki kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu’nda bir erkeğin bir kadına tasma takarak gezdirdiği görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık, eylemin "kadınlara saygısızlığın ötesinde, halkın bir kesimine karşı şiddete teşvik edici ve düşmanca tavırları pekiştirmeye yönelik" olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Beyoğlu Galata Kulesi civarında çekilen videoda U.U.’nun, birlikte hareket ettiği N.B. adlı kadının boğazına kemeri tasma şeklinde geçirdiği, ardından “Miyavla, kadınlar balmumu gibidir, onları nasıl eğitirsen öyle olur” gibi ifadeler kullandığı, kadının ise dizleri üzerinde “miyav” sesleri çıkararak yürüdüğü tespit edildi.

Açıklamada, söz konusu görüntüleri çeken U.U.’nun, videoyu kendi sosyal medya hesabında "İtaat kız bağlama yöntemi" başlığıyla ve "Erkekler her zaman lider ve yönetici olmuştur" şeklinde başlayan yorumla paylaştığı kaydedildi.

Başsavcılık, video kaydının çekildiği yer, eylemin gerçekleşme şekli ve paylaşımın herkese açık bir hesapta yayımlanması dikkate alındığında, olayın "kadınlara yönelik saygısızlığın ötesinde, halkın bir kesimine karşı şiddete teşvik edici, düşmanca tavırları pekiştirici" nitelikte olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Başsavcılık, her iki kişi hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini, 30 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alınan iki kişinin ifadelerinin ardından aynı gün tutuklanmalarının talep edildiğini, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce de tutuklama kararı verildiğini açıkladı.