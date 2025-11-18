Beyoğlu’nda Türk kahvesi içen kadın yoğun bakıma kaldırıldı
Beyoğlu'nda bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen müşteri zehirlendi. A.Ö.T. isimli kadının tedavisi yoğun bakımda sürerken kahvenin yapıldığı iş yeri mühürlendi.
Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede 26 yaşındaki A.Ö.T'nin zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, 52 yaşındaki E.Ö'nün kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlendi.
Ekipler, kahveyi yapan 50 yaşındaki M.A. ile işletme sahibi 28 yaşındaki S.N.Ö'yü gözaltına aldı.
İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.