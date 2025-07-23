Beyoğlu’nda vincin lastikleri patladı: Yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir vincin lastiği, Kasımpaşa’da yol ayrım demirlerinin üzerinden geçtiği sırada büyük bir gürültüyle patladı. Ardından bir lastik daha patlayınca fırlayan cisimler nedeniyle biri çocuk iki kişi hafif yaralandı. Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Beyoğlu’nda seyir halinde olan vincin lastiği, gürültüyle patladı. Olay sonrası yoluna devam etmek isteyen vincin diğer bir lastiği de patladı.
Olayda 2 kişi hafif yaralandı.
Olay, 07.00 sıralarında Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden 34 FOJ 157 plakalı vinç, yolu ayıran demirlerin üstünden geçti.
O sırada vincin bir lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Olayın ardından duran vinç sürücüsü, bir süre sonra yola devam etmek istedi.
Ancak demirlerin üstünden geçen bir lastik daha patladı.
2 YARALI
Patlama sonucu bir kadın ve 1 çocuk fırlayan cisimlerden dolayı hafif şekilde yaralandı. Patlama anları hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayın nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Lastik değişimi yapıldıktan sonra vincin yoluna devam edebileceği öğrenildi.
Bölgede ise trafik yoğunluğu oluştu.
Zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.