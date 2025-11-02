Beyoğlu’nda yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Beyoğlu’nda 2 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul – Beyoğlu’nda 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edildi.
Binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviyesi yapılırken, 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü. Olay nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşarken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.