Beyoğlu’nun kültür sanat merkezi Terra Santa’ya boşaltma kararı

Uzun yıllar boyunca, Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan Terra Santa Manastırı’na yönelik tahsis, kullanım amacına aykırı kullanıldığı iddiasıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı. Terra Santa Manastırı’nın, bir an önce tahliye edilerek, anahtarıyla birlikte mülk sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi istendi. Ardından, Terra Santa Manastırı, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde apar topar boşaltıldı. Troya Hazineleri sergisinde yer alan eserlerle birlikte gençlerin müzikle buluşması için açılan Müzik Okulu’ndaki enstrümanlar da boşaltılan malzemeler arasındaydı.

"SAHAFLARDAN PLAKALARA, BEYOĞLU'NUN ESKİ DEĞERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKTI"

Beyoğlu’nun en önemli kültür sanat mekanlarından birisi olan Terra Santa’nın 23-24-25 Mayıs tarihlerinde sahaflardan plakçılara, antikacılardan kostümcülere kadar çok sayıda esnafın yer alacağı 1. Beyoğlu Retro Festivali’ne ev sahipliği yapacağı açıklanmış ve festivale katılım için duyuru yapılmıştı. Festival kapsamında sahaflar, kostümler, özel plak ve müzik koleksiyonları, antika eşyalar, sessiz filmler, eski teknolojik cihazlar, oyuncaklar, her yaşa hitap eden atölye çalışmalarının yer alması planlanıyordu. Terra Santa’da Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Troya Hazineleri: Please Come Back” adlı fotoğraf sergisi yer alıyordu. Sergide “Troya Hazineleri”nin yanı sıra değerli madenler veya taşlardan yapılmış yaklaşık 30 farklı eser grubunun hikayesinin yansıtıldığı fotoğraf sergisi, 20 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacaktı. Eylül ayında İKSV tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bianeli de Terra Santa’da yapılacaktı.

"BEYOĞLU BELEDİYESİ SÖZ KONUSU KARARI YARGIYA TAŞIMIŞTI"

Beyoğlu Belediyesi, 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen protokolle 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa’dan ilk olarak 27 Eylül 2024 Cuma günü çıkartılmak istenmişti. Ancak Beyoğlu Belediyesi söz konusu kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşımış ve belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına karar vermişti. Daha sonra yaşanan süreçte İstanbul 10. İdare mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararını reddetmesiyle birlikte Terra Santa Manastırı’nın boşaltılması işlemleri gerçekleştirildi.

"10 YILLIĞINA BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLMİŞTİ"

Mülkiyeti Terra Santa Vakfı’na ait olan Terra Santa içerisindeki 4 yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Vakıflar Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli 611/589 sayılı kararıyla, 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi’ne kiralanmıştı.