Beyoğlu’nun ortasında elektrik kabloları açıkta

İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda elektrik kablolarının açıkta olduğu görüldü. Esnaf ve yurttaşlar bir ölüm yaşanmadan soruna çözüm bulunmasını istedi. İzmir’de 2 genç yurttaşın yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölümünün ardından birçok yerde aynı sorunla karşılaşılıyor.

İstanbul’un en yoğun turistik merkezi olan Beyoğlu’nda elektrik kablolarının açıktan gitmesi dikkat çekti. İstiklal Caddesi’ne bağlanan Kumbaracı Yokuşunda elektrik kablosu açıkta görünüyor. Her gün yüzlerce turist ve yurttaşın geçtiği sokak tehlike saçıyor. BirGün’e konuşan esnaflar ve yurttaşlar sorunun çözülmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağışta 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılmıştı. 44 yaşındaki İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp yaşamını yitirmişti.